¡Por cuatro homicidios sentenciaron a un sujeto a 80 años de prisión y a una mujer a 60 años de cárcel!
FRESNILLO, ZAC.- La Unidad de Homicidios Dolosos de la Vicefiscalía Distrital de Fresnillo obtuvo sentencia condenatoria en juicio oral en contra de Claudia “N” como participe encubridora y Gustavo “N” como coautor por el delito de homicidio calificado, esto por hechos ocurridos en el mes de agosto de 2022 en Fresnillo.
Gustavo “N” y otros hombres abastecidos de al menos con dos armas de fuego irrumpieron de manera repentina un domicilio ubicado en Fresnillo, donde se encontraban las víctimas.
Allí amagaron y amenazaron con las armas a quienes estaban presentes, privando de la vida a cuatro de las víctimas.
Mientras tanto, Claudia “N” ayudó guardando las armas y algunos objetos robados en su domicilio.
Claudia “N” fue sentenciada a 60 años de prisión, mientras que Gustavo “N” recibió 80 años.