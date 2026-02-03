¡Policía vial que ejercía violencia en contra de su esposa fue vinculado a proceso!

La víctima lo había denunciado también por violación, pero luego le otorgó el perdón por este delito

AGUASCALIENTES, AGS.- Una jueza de Control vinculó a proceso al policía vial que violentaba a su pareja sentimental.

Se trata de Luis “N”, acusado por los delitos de violencia familiar, violencia familiar calificada y lesiones dolosas y quien enfrentará su juicio en prisión en el Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes (CE.PE.ES.).

Inicialmente, la víctima también lo había denunciado por violación, pero luego le otorgó el perdón legal por este delito.

De acuerdo a la denuncia de la ofendida, el agente policial preventivo ejerció violencia física, moral y psicológica en su contra en el domicilio que ambos compartían, en la colonia San Pablo.

Fueron varias veces que la agraviada padeció los actos de violencia de su esposo y en el último episodio resultó lesionada y decidió denunciarlo.

La carpeta de investigación correspondiente fue integrada por la agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Sexuales, Justicia Familiar y de Género, que obtuvo una orden de aprehensión en contra del oficial, comisionado a la Policía Vial.

Agentes ministeriales de la Policía de Investigación Criminal lo capturaron en la calle Chichen-Itzá del fraccionamiento La Terraza.

Tras ser consignado ante la jueza de Control se le decretó el auto de vinculación a proceso por los tres delitos mencionados y se le impuso la prisión preventiva justificada para garantizar la seguridad de la víctima, con un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

En su comparecencia ante la autoridad ministerial, la ofendida aseguró que su pareja también la violentó sexualmente, pero luego le otorgó el perdón legal por violación, por lo que el elemento policial no enfrentará cargos por este delito.