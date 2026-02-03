¡Por narcomenudeo detuvieron a una pareja en la colonia Las Américas!

GUADALUPE, ZAC.- Tras un reporte por una discusión violenta en un predio baldío de la colonia Las Américas, elementos de la Policía Municipal de Guadalupe y Policía Estatal acudieron al lugar, donde un hombre y una mujer intentaron huir ocultando diversos objetos al notar la presencia policial.

Durante la intervención se aseguraron dosis con características propias al crystal, una báscula gramera, dinero en efectivo, teléfonos celulares y un cargador para arma de fuego.

Al ser detenidos, los implicados intentaron sobornar y amenazaron a los oficiales, por lo que fueron asegurados conforme a protocolo.

Ambas personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).