¡Vincularon a proceso al sujeto que lesionó a otro a batazos durante una riña en Coyotes!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado informó que fue vinculado a proceso Luis “N” alias “El Wicho” por su probable responsabilidad en el delito de lesiones en riña, derivado de hechos registrados en la comunidad de Coyotes.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el domingo 29 de marzo de este año, cuando la víctima se encontraba conviviendo con familiares y otras personas en un campo de béisbol ubicado en la intersección de las calles Liga del Pacífico y Golondrinas, en la referida localidad de Coyotes.

A ese lugar el imputado arribó acompañado de aproximadamente 15 personas, quienes presuntamente portaban diversos objetos contundentes, como palos, bates y tubos, generando un ambiente de intimidación entre los presentes.

Las investigaciones establecieron que Luis “N” se aproximó directamente a la víctima y la agredió con un bate de béisbol, propinándole un golpe en la cabeza que provocó su caída inmediata al suelo, momento en el cual fue también agredida por otros sujetos con patadas en diferentes partes del cuerpo.

Posteriormente, al intentar incorporarse, la víctima presuntamente fue nuevamente atacada por el imputado, quien le asestó otro golpe con el bate, esta vez a la altura de la cadera, ocasionando que cayera nuevamente y agravando su estado de salud, por lo que fue trasladada de urgencia a recibir atención médica a un hospital.

Con base en los datos de prueba recabados, el agente del Ministerio Público integró la carpeta de investigación y obtuvo una orden de aprehensión en contra del señalado, la cual fue cumplimentada por agentes de la Policía de Investigación Criminal en la misma comunidad donde ocurrieron los hechos.

En la continuación de la audiencia inicial, el juez de Control dictó el auto de vinculación a proceso en contra de Luis “N”, clasificando la conducta como lesiones en riña, imponiendo como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa y fijando un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.