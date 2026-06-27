¡Por abuso sexual a su sobrina capturaron a “El Taiwan” en Pabellón de Arteaga!

PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS.- Elementos del Mando Coordinado que realizaban su recorrido de vigilancia en el municipio de Pabellón de Arteaga atendieron el reporte en el que se informaba que una persona de sexo femenino de 14 años de edad había sido víctima de abuso sexual por parte de un sujeto que resultó ser su tío, motivo por el que tras arribar al sitio del reporte se logró la detención del presunto responsable, que fue presentado ante la autoridad ministerial en el Centro de Justicia para las Mujeres.

Se trata de José Nery “N” alias “El Taiwan”.

Los oficiales atendieron el reporte que se recibió en el servicio de emergencias y en el que se informaba que frente al panteón El Edén, perteneciente al municipio de Pabellón de Arteaga, se encontraba una persona de sexo femenino afectada de abuso sexual, motivo por el que se trasladaron al sitio del reporte.

A su arribo se entrevistaron con una menor de 14 años de edad, quien señaló a un sujeto que se encontraba a unos metros como el presunto responsable de haberle hecho tocamientos en sus partes íntimas, motivo por el que en ese momento se logró la captura del señalado, de 44 años de edad.

Tras lo anterior, fue trasladado ante la agente del Ministerio Público en el Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía General del Estado, en donde se determinaría su situación jurídica conforme a derecho.