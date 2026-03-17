¡Por abuso sexual cerca de una escuela en Trojes de Alonso vincularon a proceso a un sujeto!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un sujeto que incurrió en el delito de abuso sexual cerca de un plantel escolar en el fraccionamiento Trojes de Alonso, al norte de la ciudad, fue vinculado a proceso con prisión preventiva justificada.

Se trata de Rubén “N”, que se encuentra preso en el Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes (CE.PE.ES.).

El miércoles 11 de marzo de este año dicho individuo se encontraba en una finca en construcción contigua al plantel educativo realizando actos de índole sexual.

Una víctima lo descubrió y reportó a las autoridades, por lo que elementos policiales se presentaron en el sitio y llevaron a cabo su detención en flagrancia.

Rubén fue puesto a disposición de la agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Sexuales y de Género para el inicio de una carpeta de investigación.

Posteriormente fue consignado ante el juez de Control, que calificó de legal su detención y le dictó el auto de vinculación a proceso por el delito mencionado, con un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.