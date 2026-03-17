¡Por homicidio, daño en las cosas y omisión de auxilio inician proceso penal a conductor!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado obtuvo la vinculación a proceso en contra de Catarino “N” por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio culposo, daño en las cosas culposo y omisión de auxilio, derivados de un hecho de tránsito con resultado mortal.

De acuerdo con la carpeta de investigación integrada por el agente del Ministerio Público, los hechos se registraron el 8 de marzo de 2024, cuando el imputado conducía un vehículo tipo camión de volteo con placas del Estado de Zacatecas sobre la carretera estatal 60.

Durante su trayecto, el señalado realizó una maniobra de cambio de dirección, invadiendo el carril de contraflujo, lo que provocó que impactara la motocicleta en la que se desplazaba la víctima.

A consecuencia del choque la persona afectada sufrió una proyección y posterior caída que le ocasionaron lesiones de gravedad.

Las indagatorias establecieron que, tras el impacto, el ahora imputado presuntamente abandonó el lugar de los hechos sin brindar auxilio a la víctima, quien perdió la vida derivado de las lesiones ocasionadas en el accidente, además de generarse daños materiales en la motocicleta.

Con los datos de prueba expuestos, la autoridad judicial determinó vincular a proceso a Catarino “N” por los delitos señalados, al considerar que existen elementos suficientes que establecen su probable participación en los hechos.

Asimismo, se impuso como medida cautelar consistente en la prohibición de salir del país, la cual implica que el imputado no podrá abandonar el territorio nacional sin autorización judicial, garantizando su presencia durante el proceso penal.

Finalmente, se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.