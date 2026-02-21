¡Por abuso sexual y violencia familiar a dos hijos de su pareja sentimental apresaron a sujeto!

ZACATECAS, ZAC.- Elementos de la Policía Municipal de Zacatecas, en coordinación con la Policía Estatal Preventiva, realizaron la detención de un hombre de 38 años por su probable responsabilidad en los delitos de abuso sexual y violencia familiar.

Los hechos se registraron en un domicilio de la colonia Francisco E. García, luego de que a través del Sistema de Emergencias 911 se recibiera un reporte en el que se alertaba sobre una presunta agresión sexual en agravio de dos menores de edad.

Al arribar al lugar, los elementos se entrevistaron con una mujer, quien manifestó que sorprendió a su pareja realizando conductas de índole sexual en perjuicio de dos menores.

Por este motivo se realizó la detención del sujeto y posteriormente fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, instancia que determinará su situación jurídica conforme a derecho.