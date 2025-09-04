¡Por abuso sexual y violencia familiar sentenciaron a seis años de cárcel a un sujeto en Río Grande!

RÍO GRANDE, ZAC.- La Unidad de Investigación Mixta de Río Grande obtuvo sentencia condenatoria, a través de procedimiento abreviado, en contra de Alejandro “N”, declarado responsable de los delitos de abuso sexual y violencia familiar agravada cometidos en perjuicio de dos personas.

El Tribunal impuso una pena de seis años de prisión a Alejandro “N” por hechos que culminaron en 2025 en el municipio de Río Grande.

En el domicilio de las víctimas, el acusado agredió física y verbalmente a una de ellas y cometió actos lascivos contra la otra víctima.