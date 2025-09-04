¡Vincularon a proceso a un sujeto por homicidio en agravio de una persona en Tlaltenango!

TLALTENANGO, ZAC.- La Unidad de Investigación Mixta de Tlaltenango logró la vinculación a proceso en contra de Daniel “N” por el delito de homicidio en perjuicio de una persona, como medida cautelar se dictó prisión preventiva y se establecieron dos meses de investigación complementaria.

En Tepechitlán, en julio de 2016, Daniel “N” y la víctima tuvieron varias discusiones.

Durante la última discusión, Daniel “N”, haciendo uso de un arma de fuego, privó de la vida a la víctima.