¡Cultura, tradición y música en los festejos patrios de Jesús María!

Habrá festejos patrios en todas las delegaciones de Jesús María

Tony Luna, Grupo Colonchos, ballet folclórico, Cocineras Tradicionales y más



JESÚS MARÍA, AGS.- El Gobierno Municipal de Jesús María invita a toda la ciudadanía a participar en el festival “Patria Viva 2025” con motivo de las fiestas patrias, que este año se realizará tanto en la cabecera municipal como en cada una de las delegaciones del municipio, con actividades culturales y espacios de esparcimiento para toda la familia.

Los festejos iniciarán el 11 de septiembre en la cabecera municipal con la exposición “Rostros de México” y la inauguración del Museo de la Ciudad; el día 13 de septiembre habrá presentaciones artísticas y un concurso de danza por parejas en la Plaza principal de Jesús María; mientras que el día 14 en la tarde se llevará a cabo el taller de creación de juguetes tradicionales, presentaciones artísticas de danza folclórica y ballet, así como la muestra y venta de diversos platillos elaborados por las cocineras tradicionales.

El 15 de septiembre, después de honores a la bandera, se realizará el desfile cívico que recorrerá las principales calles del Centro de la ciudad, durante la tarde, los jesusmarienses disfrutarán de presentaciones artísticas, la comedia de Tony Luna y para cerrar con broche de oro el tradicional Grito de Independencia, seguido de la presentación estelar del grupo Colonchos.

De igual manera, las celebraciones se extenderán a diferentes delegaciones: el 12 de septiembre en Margaritas y la delegación de Paseos; el día 13 de septiembre en San Antonio de los Horcones y Maravillas; el 14 de septiembre en la Plaza principal de Venadero y el 15 de septiembre en la Delegación de Valladolid.

El presidente municipal César Medina destacó que el objetivo es estar cerca de la ciudadanía, llevando la tradición a cada rincón del municipio y fortaleciendo el orgullo de ser mexicanos.