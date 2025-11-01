¡Por acoso sexual a menores en la Unidad Deportiva Norte detuvieron a un sujeto!

ZACATECAS, ZAC.- Elementos de la Policía Municipal de Zacatecas, en coordinación con la Policía Estatal Preventiva, realizaron la detención de un hombre de 35 años en la Unidad Deportiva Norte por la presunta comisión del delito de acoso sexual hacia menores y narcomenudeo.

El reporte ingresó a la Base de Radio, informando sobre un hombre que estaba tomando fotografías a menores, durante el miércoles 29 de octubre.

Al arribar al lugar, los oficiales localizaron al sujeto que coincidía con la descripción del reporte y tras ser cuestionado refirió que grababa videos para una página de deportes, misma que, al verificarse, no correspondía a contenido deportivo.

Durante la inspección a su persona se le encontraron cuatro envoltorios con hierba seca con características propias de la marihuana, así como una envoltura pequeña con polvo blanco granulado con las propiedades de la droga conocida como crystal.

Por lo anterior, el detenido fue trasladado a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas para la elaboración del acta y la certificación médica, y posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJE), para que se realicen las investigaciones correspondientes.