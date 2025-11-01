¡Tras protagonizar aparatosa volcadura automovilista murió en la carretera federal 45!

ENRIQUE ESTRADA, ZAC.- La volcadura de un automóvil le costó la vida al conductor, que salió eyectado de la cabina.

La víctima contaba con 60 años de edad, aproximadamente, quien se accidentó el viernes 31 de octubre, alrededor de las diez y media de la mañana, en la carretera federal 45, a la altura de Félix U. Gómez.

A bordo de un vehículo en color plata se desplazaba por la referida vialidad, en el tramo que conecta Enrique Estrada con Félix U. Gómez, cuando perdió el control del volante.

La unidad de motor salió del camino y se volcó sobre su toldo, por lo que el operador salió disparado de la cabina y quedó tendido en el piso con heridas mortales.

Al arribar paramédicos de la Cruz Roja para tratar de auxiliarlo confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

La escena del accidente quedó a cargo de oficiales de la Guardia Nacional para realizar el peritaje correspondiente y más tarde de agentes de la Policía de Investigación, que iniciaron las primeras pesquisas del hecho, así como de elementos de Servicios Periciales, que se encargaron del levantamiento del cadáver para su traslado al SEMEFO.