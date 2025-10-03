¡Por acoso sexual elementos de la FRIZ detuvieron a un sujeto en el bulevar Adolfo López Mateos!

GUADALUPE, ZAC.- En atención a un reporte recibido a través del Sistema de Emergencias 911, elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) se movilizaron al bulevar Adolfo López Mateos, ya que fue reportado un caso de acoso sexual.

Tras la movilización, los efectivos ubicaron un vehículo con las características señaladas y realizaron la inspección al conductor, sin encontrar objetos constitutivos de delito, pero la víctima lo señaló directamente como responsable de las conductas de acoso.

Andrés “N”, de 33 años, fue asegurado y junto con el vehículo en el que transitaba, fue puesto a disposición de la autoridad competente a fin de que se lleve a cabo la indagatoria de ley.