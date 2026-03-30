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¡Por almacenamiento de pornografía infantil sentenciaron a 4 años de prisión a sujeto!

Noticiero El Circo

ZACATECAS, ZAC.- La Fiscalía Especializada en Atención de Delitos contra las Mujeres por Razones de Género obtuvo sentencia condenatoria en procedimiento abreviado en contra de Víctor Hugo “N” por el delito de utilización de imágenes o voz de niños, niñas y adolescentes o de personas que no tiene la capacidad para comprender el significado del hecho para la pornografía con una pena de 4 años de prisión y multa.

Los hechos ocurrieron en el año de 2025 en el municipio de Zacatecas.

El sentenciado almacenó en su computadora y varios dispositivos electrónicos material pornográfico infantil.

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