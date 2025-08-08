¡Por amenazas de secuestro detuvieron a un sujeto en Guadalupe!

GUADALUPE, ZAC.- El equipo de investigación adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto, en colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lograron la detención de Óscar Gael “N” en el municipio de Guadalupe ya que contaba con una orden de aprehensión por el delito de amenazas de secuestro.

Las labores de gabinete y campo permitieron conocer el modo de operar de esta persona, el cual consistía en que a través de terceros amenazaba a la víctima para que entregara una cantidad de dinero a cambio de no ser privados de su libertad, además de colocar una cartulina con amenazas a las afueras del domicilio de la víctima como mecanismo de presión para que fueran cumplidas sus exigencias económicas.

Por lo anterior, se implementó un operativo en las inmediaciones de la colonia Fovissste, en el municipio de Guadalupe, mediante el cual se logró la localización y detención de Óscar Gael “N”, sujeto que será llevado ante los tribunales por sus conductas ilícitas desplegadas.