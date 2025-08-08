¡Tres delincuentes que asaltaron a un chofer de plataforma en Aguascalientes fueron vinculados a proceso!

AGUASCALIENTES, AGS.- Tres delincuentes que asaltaron a un chofer de plataforma en el municipio de Jesús María ya fueron vinculados a proceso por el delito de robo calificado.

Se trata de Antonio de Jesús “N” alias “El Goku”, de 29 años; Adrián “N” alias “El Vene”, de 24, y Kevin Salvador “N”, de 23, que se encuentran presos en el CERESO Aguascalientes.

El miércoles 30 de julio, minutos antes de las once de la noche, solicitaron un viaje en una plataforma y al llegar al ofendido subieron al vehículo.

Kevin Salvador sujetó al chofer por el cuello con sus manos, mientras que sus cómplices lo despojaron de dos teléfonos celulares, una mochila, dinero en efectivo y un reloj para luego darse a la fuga.

El asalto quedó grabado por un dispositivo en el vehículo y al día siguiente, jueves 31 de julio, policías estatales y municipales de J.M. detuvieron a los tres asaltantes en la colonia El Torito, asegurándoles cuatro celulares, tres armas blancas y envoltorios con crystal.

Los sujetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público y luego presentados ante el juez de Control, que les decretó el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva justificada por el citado delito, con un plazo de un mes y 15 días para el cierre de la investigación complementaria.