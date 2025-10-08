¡Por atentados al pudor a una adolescente en el Solidaridad II vincularon a proceso a sujeto!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Sexuales, Justicia Familiar y de Género, obtuvo del juez de Control la vinculación a proceso en contra de Carlos Alberto “N” por su probable participación en el delito de atentados al pudor en agravio de una adolescente.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos se registraron a las afueras de un establecimiento comercial ubicado en la colonia Solidaridad II, cuando el imputado presuntamente realizó tocamientos indebidos en el glúteo de la víctima.

Tras lo ocurrido, la adolescente informó a su madre, quien de inmediato solicitó el auxilio de elementos de la Policía Municipal, mismos que lograron la detención del señalado en las inmediaciones del lugar, luego de que la madre identificara plenamente al presunto responsable.

El caso fue turnado a la agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Delitos Sexuales, Justicia Familiar y de Género, donde se llevaron a cabo las diligencias correspondientes para integrar de manera sólida la carpeta de investigación.

Durante la audiencia inicial por citación, la Representación Social presentó los datos de prueba suficientes para que el juez de Control determinara la vinculación a proceso de Carlos Alberto “N” por el delito mencionado.

Asimismo, el órgano jurisdiccional impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, con el fin de garantizar la seguridad de la víctima y el adecuado desarrollo del proceso penal.

Finalmente, el juzgador estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Ministerio Público continuará con las indagatorias para el esclarecimiento total de los hechos y la búsqueda de justicia para la víctima.