¡Dos muertos y dos lesionados graves dejó volcadura de una camioneta en la carretera federal 49!

Foto cortesía: ntrzacatecas.com

RÍO GRANDE, ZAC.- Una camioneta tripulada por cuatro personas sufrió una volcadura en la carretera federal 49, por lo que dos de ellas murieron y las otras dos resultaron lesionadas de gravedad.

El accidente sucedió este miércoles, alrededor de las cuatro de la madrugada.

La unidad de motor era guiada por la carretera mencionada cuando en el entronque con el camino que conduce a la comunidad Anastasio V. Hinojosa el conductor perdió el control del volante.

El vehículo se volcó y dio una vuelta completa, terminando sobre sus cuatro llantas con daños considerables en toda la carrocería y obstruyendo uno de los carriles de circulación.

Al lugar se dirigieron paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que encontraron ya sin vida a dos de los pasajeros y heridos a los otros dos, por lo que los trasladaron a recibir atención médica al Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar en la cabecera municipal de Río Grande.

Oficiales de la Guardia Nacional de carreteras tomaron conocimiento del accidente y realizaron el peritaje respectivo a fin de esclarecer las causas que lo provocaron, tras de lo cual elementos de la Dirección General de Servicios Periciales se encargaron del levantamiento de los cuerpos de los fallecidos para trasladarlos al SEMEFO.