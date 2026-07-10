¡Por choque entre un tráiler y un automóvil mujer de la tercera edad murió en la carretera federal 45!

SOMBRERETE, ZAC.- Un choque entre un tráiler y un automóvil dejó a una mujer de la tercera edad sin vida.

Josefina, de 68 años de edad, fue la víctima mortal del accidente, ocurrido el jueves 9 de julio, poco después de las ocho de la noche, sobre la carretera federal 45, tramo Sombrerete-Durango, cerca de la comunidad Villa Insurgentes.

La sexagenaria viajaba en un auto junto con su esposo Eustaquio, de 76 años.

Su coche fue impactado violentamente por un tractocamión, cuyo chofer se dio a la fuga.

Elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil arribaron al sitio y auxiliaron a Eustaquio, que salió ileso.

A Josefina la hallaron prensada entre los fierros de la cabina, por lo que la liberaron con ayuda del equipo hidráulico “las pinzas de la vida”, aunque confirmaron que ya había fallecido.

Oficiales de la Guardia Nacional de carreteras quedaron a cargo del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y esclarecer las causas que provocaron el accidente.

Finalmente, elementos de Servicios Periciales se encargaron del levantamiento del cuerpo sin vida de la adulta mayor para trasladarlo al Servicio Médico Forense.