¡Una joven muerta y dos lesionadas dejó accidente tipo salida de camino y volcadura!

FRESNILLO, ZAC.- Un accidente tipo salida de camino y volcadura de un vehículo dejó un saldo de una joven muerta y lesionadas a otra mujer y a una menor de edad.

La víctima mortal fue identificada como Reyna “N”, de entre 18 y 20 años de edad.

El jueves 9 de julio, alrededor de las ocho de la mañana, el servicio de emergencias 911 recibió reportes sobre un accidente en la carretera federal 44 Fresnillo-Valparaíso, cerca del hospital regional.

En las llamadas se indicaba que un vehículo supuestamente se estaba incendiando.

Los primeros que respondieron a los reportes fueron oficiales de la Policía Municipal, que verificaron que el percance fue una salida de camino y volcadura de una unidad de motor.

En el lugar fue encontrada sin vida la joven y lesionadas otra mujer y la menor de edad, que fueron trasladadas a un hospital a recibir atención médica.

La zona fue resguardada hasta que arribaron oficiales de la Guardia Nacional de carreteras para tomar conocimiento del accidente a fin de esclarecer las causas de que lo provocaron.

El cuerpo de la fallecida fue levantado por elementos de Servicios Periciales y trasladado al Servicio Médico Forense.