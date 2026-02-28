NoticiasZacatecas

¡Por delitos federales sentenciaron a dos integrantes de un grupo criminal detenidos en Fresnillo!

ZACATECAS, ZAC.- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencia condenatoria en contra de dos personas que resultaron penalmente responsables de diversos delitos y que fueron identificadas como integrantes de un grupo criminal.

En junio de 2013 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) lograron la detención de Gilberto “N” y Juan “N” en un domicilio en la colonia Plan de Ayala, en Fresnillo, donde además se aseguraron armas de fuego, cartuchos, marihuana y clorhidrato de cocaína.

Posteriormente, el Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), tras diversos procedimientos, aportó las pruebas contundentes para obtener sentencia en los siguientes términos:

Juan “N” recibió la pena de 56 años 9 meses de prisión por los delitos de delincuencia organizada (hipótesis de contra la salud y secuestro), privación ilegal de la libertad, portación de arma de fuego y posesión de cartuchos, ambos de uso exclusivo de las fuerzas armadas y contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio en su variante de venta de clorhidrato de cocaína y marihuana.

Por su parte, Gilberto “N” fue sentenciado a 16 años 6 meses de prisión por los ilícitos de delincuencia organizada (hipótesis de contra la salud y secuestro) y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Actualmente Gilberto “N”, se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 13 “CPS-Oaxaca”, mientras que Juan “N” en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 “CPS-Michoacán”.

