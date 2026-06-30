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¡Por delitos sexuales cayeron tres sujetos en los municipios de Calera y Pinos!

Noticiero El Circo

ZACATECAS, ZAC.- Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado logró poner a disposición del órgano jurisdiccional a tres personas que contaban con órdenes de aprehensión.

* José “N” fue detenido en el municipio de Calera, contaba con una orden de aprehensión por los delitos de abuso sexual agravado, delitos contra la libertad e integridad sexual de las personas y violación equiparada agravada

* José “N” fue detenido también en el municipio de Calera, contaba con una orden de aprehensión por los delitos de abuso sexual agravado, delitos contra la libertad e integridad sexual de las personas y violación equiparada agravada

* Lucino “N” fue detenido en el municipio de Pinos, contaba con una orden de aprehensión por el delito de violación.

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