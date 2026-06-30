¡Tres sujetos detenidos con armamento y narcóticos fueron sentenciados a 14 años de prisión!

ZACATECAS, ZAC.- La Fiscalía General de la República (FGR) en el estado de Zacatecas logró acreditar la plena responsabilidad penal de Cristopher “N”, Fredy “N” y Alfredo “N” en los delitos de portación de arma de fuego, posesión de cartuchos y cargadores para arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y contra la salud en la modalidad de posesión de marihuana, cocaína y metanfetamina con fines de comercio.

El Ministerio Público Federal (MPF), mediante juicio oral, aportó en todas las etapas del proceso los elementos de prueba necesarios, por lo que obtuvo una sentencia de 14 años de prisión para cada uno de ellos.

Elementos de la Policía Estatal Preventiva detuvieron a Cristopher “N”, Fredy “N” y Alfredo “N” en mayo de 2024 en la colonia Sierra de Álica, ubicada en el Centro de la ciudad capital.

Los elementos de seguridad, al encontrarse realizando recorridos de seguridad y vigilancia, tuvieron a la vista un vehículo tipo camioneta y se percataron que en su interior se observaban personas con chalecos balísticos y armas de fuego, por lo que procedieron a su inspección.

En el interior del automotor localizaron tres armas de fuego largas tipo fusil, siete cargadores para arma de fuego, tres cascos tácticos, igual número de chalecos, dos radios de comunicación, chalecos y 210 cartuchos.

Además de 20 envoltorios que contenían en su interior marihuana con un peso de 725 gramos 2 miligramos, 100 dosis de clorhidrato de cocaína con un peso en conjunto de 57 gramos 5 miligramos y 100 dosis de clorhidrato de metanfetamina con un peso de 121 gramos 7 miligramos.