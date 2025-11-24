¡Por dos delitos sexuales a un par de víctimas vincularon a proceso a un sujeto!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un sujeto que violentó sexualmente a dos víctimas enfrenta un proceso penal por los delitos de violación y atentados al pudor.

El acusado, Jesús “N”, fue encarcelado en el Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes (CE.PE.ES.), ya que además del auto de vinculación a proceso se le impuso la prisión preventiva justificada.

De acuerdo a la investigación realizada por la Unidad Especializada en Delitos Sexuales, Justicia Familiar y Género, el sujeto atacó sexualmente en varias ocasiones a una de las víctimas, con la que tiene un lazo familiar, mientras que con la segunda, menor de edad, consumó un acto indebido.

Jesús fue arrestado inicialmente por oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en la colonia Constitución y posteriormente agentes de la Policía de Investigación Criminal le cumplimentaron una orden de aprehensión y lo presentaron ante una agente del Ministerio Público.

Una vez que se integró una carpeta de investigación, Jesús fue consignado ante una jueza de Control, que decretó el inicio del proceso legal en su contra por los dos delitos mencionados.