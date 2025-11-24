¡El tercer involucrado en un millonario robo domiciliario en el Ojocaliente III ya fue detenido!

AGUASCALIENTES, AGS.- Ya fue capturado el tercer delincuente que participó en un robo millonario en un domicilio en el fraccionamiento Ojocaliente III en octubre pasado.

Se trata de Isaac Emanuel “N”, a quien un juez de Control le dictó el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva oficiosa y justificada por el delito de robo calificado, por lo que fue ingresado al Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes (CE.PE.ES.).

Los primeros dos detenidos, también ya en la cárcel y procesados, son Juan Francisco “N” y Óscar Alejandro “N”.

Fue el domingo 19 de octubre de este año cuando los delincuentes irrumpieron en una vivienda de la calle El Salitre del citado fraccionamiento tras causar algunos daños y aprovechando que el propietario se encontraba ausente.

Los intrusos se apoderaron de dos millones en efectivo en pesos y dólares, joyas, relojes, un teléfono celular, botellas de vino de distintas marcas y otros objetos.

El dueño de la casa, a través de unas cámaras de vigilancia, se dio cuenta del robo y lo reportó a las autoridades.

Tras las indagatorias por parte de agentes ministeriales se logró identificar a los implicados en el cuantioso atraco y en cumplimiento a órdenes de aprehensión primero se detuvo a Juan Francisco y Óscar Alejandro, y ahora a Isaac Emanuel, quien fue arrestado en la carretera estatal 70, a la altura del cruce con la carretera estatal 43, en el municipio El Llano.