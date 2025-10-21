¡Tras agresiones armadas dos jóvenes fueron heridos de bala en la Primo Verdad y Villa Montaña!

Foto: Archivo

AGUASCALIENTES, AGS.- Se registraron un par de agresiones armadas en la colonia Primo Verdad y en el fraccionamiento Villa Montaña, tras las que dos hombres jóvenes resultaron heridos a balazos.

Los dos ataques sucedieron durante la madrugada del pasado domingo; las víctimas terminaron hospitalizadas y los agresores no fueron detenidos.

El primer intento de homicidio sucedió alrededor de las tres de la mañana en la calle Pantaleón Valtierra y la avenida Guadalupe González, en la citada colonia Primo Verdad.

En ese lugar fue baleado Gael “N”, de 22 años de edad, que por sus propios medios se trasladó al hospital del ISSSTE para recibir atención médica.

Los doctores le diagnosticaron una herida producida por proyectil disparado por arma de fuego en la pierna derecha.

El segundo intento de ejecución se consumó al filo de las 04:20 horas en calles del fraccionamiento Villa Montaña.

El ofendido, cuya identidad no trascendió públicamente, se hallaba en la vía pública cuando de pronto arribaron cuatro sujetos a bordo de dos camionetas, dos en cada una de ellas.

Una de las unidades era en color blanco y la otra en color negro.

Al ver a los individuos armados el agraviado se echó a correr, aunque le dispararon en una ocasión.

La víctima se resguardó en su casa, donde sus familiares lo vieron herido en una pierna y por sus medios lo trasladaron a recibir atención al Hospital Tercer Milenio.

Oficiales de Seguridad Pública localizaron en la escena de la agresión un casquillo percutido calibre 9 milímetros, que fue asegurado como evidencia, aunque no ubicaron a los agresores.

Personal de los dos hospitales referidos reportó a la Fiscalía General del Estado el ingreso de los pacientes baleados, por lo que agentes de la Policía de Investigación Criminal iniciaron las pesquisas para esclarecer los motivos por los que los agredieron.