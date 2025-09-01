¡Por el homicidio de la madre buscadora detuvieron a dos sujetos de Zacatecas!

ZACATECAS, ZAC.- Ángel Antonio “N”, originario de Zacatecas, y Juan Reynaldo “N”, del estado de Durango, fueron detenidos tras un cateo en el municipio de Trancoso, efectuado como parte de la investigación realizada para encontrar a los culpables del homicidio de Aida Karina Juárez Jacobo, que fue privada ilegalmente de la libertad el 27 de agosto en su domicilio en la cabecera municipal de Guadalupe, quien buscaba a su hija Goretty Guadalupe Juárez Jacobo, de 26 años, la cual está desaparecida desde el pasado 25 de junio.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) informó que se llevaron a cabo acciones operativas en conjunto de las autoridades que integran la Mesa de Seguridad Estatal, entre éstas despliegues operativos en los municipios de Guadalupe, Vetagrande, Pánuco, Trancoso, Villa de Cos y hacia las salidas al estado de Aguascalientes.

Por lo que respecta a las labores de campo, se recabaron distintas grabaciones de cámaras de seguridad, entre las que destaca el momento exacto de la privación ilegal de Aida Karina, así como de la participación de dos vehículos, siendo una motocicleta y una camioneta tipo Journey en color blanco.

Una vez contando con las características de los vehículos, en coordinación con el C5 se logró establecer la ruta del vehículo partícipe; asimismo, se identificó la placa de la camioneta, misma que se confirmó que era sobrepuesta y que conforme a los registros se detectó al propietario, mismo que manifestó que dichas láminas vehiculares le habían sido sustraídas, evento del cual no presentó denuncia alguna, por lo que estas inconsistencias forman parte de la investigación en curso.

Respecto a las diligencias encaminadas a la búsqueda y localización de Aida, se llevaron a cabo tres inspecciones en distintos domicilios ubicados en el municipio de Guadalupe.

Asimismo, se ejecutaron dos órdenes de cateo, siendo la primera en Guadalupe, donde se aseguró un chaleco balístico, unos grilletes para mano y un teléfono celular.

En la segunda acción se ejecutó un cateo en un domicilio ubicado en Trancoso, donde se logró la detención de Ángel Antonio “N”, originario de Zacatecas, y Juan Reynaldo “N”, de Durango.

También se logró el aseguramiento de un arma de fuego corta y un arma de fuego tipo fusil, ambas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como cargadores, cartuchos, narcótico y, de manera relevante, dos unidades vehiculares, siendo una motocicleta y una camioneta Journey, misma que estaba siendo alterada de manera artesanal mediante cambio de pintura y en cuyo interior fueron localizadas distintas prendas de vestir.

Conforme a las distintas líneas de investigación y entrevistas recabadas, se logró establecer la denominación y ubicación de establecimientos comerciales relacionadas con actividades ilícitas, en específico trata de personas (prostitución) y de venta de droga.

Por ello, de manera simultánea se llevaron a cabo seis órdenes de cateo en distintos inmuebles, dando como resultado el aseguramiento de éstos, diversas dosis de narcótico y la detención de dos personas, mismas que están bajo investigación dentro del plazo constitucional.

Mediante control judicial se llevó a cabo la intervención de comunicaciones de cuatro líneas telefónicas, tres de ellas relacionadas de manera directa con la víctima y una más, de la cual se realizó el reporte de la privación ilegal al sistema de emergencias 911, datos conservados que se encuentran bajo análisis de personal especializado.

Por lo que respecta a la participación pericial, se llevó a cabo el procesamiento de indicios y objetos asegurados, resaltando de manera relevante que las prendas de vestir localizadas al interior de la camioneta Journey asegurada en el cateo de Trancoso arrojaron datos de correspondencia genética (ADN) de Aida Karina, víctima cuyo cuerpo fuera localizado en el estado de San Luis Potosí e identificada por sus familiares el pasado 29 de agosto ante la Fiscalía de la entidad potosina.

Respecto a la situación jurídica de Ángel Antonio “N” y Juan Reynaldo “N”, ambos fueron vinculadas a proceso por los delitos federales motivo de su detención, a quienes les fue impuesto la medida cautelar de prisión preventiva.

Por lo que respecta a su participación en la privación de la libertad de Aida Karina y conforme a las diligencias mencionadas y mediante colaboración con el estado de San Luis Potosí, la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto logró obtener datos suficientes para obtener dos órdenes de aprehensión por los delitos de secuestro agravado.