¡Por el homicidio en riña de “El Güero” en Villa Montaña vincularon a proceso a “El Chango”!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un juez de Control vinculó a proceso al sujeto que asesinó a balazos a un individuo en calles del fraccionamiento Villa Montaña durante una riña.

Se trata de Miguel Ángel Carrillo alias “El Chango”, que mató a Luis Fernando Esquivel Vázquez alias “El Güero”.

El juicio lo enfrentará en prisión preventiva en el Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes (CE.PE.ES.) por el delito de homicidio doloso cometido en riña.

“El Chango” y “El Güero” tenían viejas rencillas, que tuvieron un fatal desenlace la madrugada del domingo 25 de enero.

Alrededor de las 02:00 horas de ese día Luis Fernando se hallaba en su casa en la calle Monte Elbrus casi esquina con Montes de Toledo consumiendo bebidas embriagantes cuando de pronto pasó Miguel Ángel y comenzaron a discutir debido a sus diferencias.

“El Güero” salió de su casa para enfrentarse a golpes en la vía pública con “El Chango”, pero durante la pelea Miguel Ángel sacó de entre sus ropas un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones a su rival para privarlo de la vida.

Luis Fernando habría recibido cinco balazos, tres de ellos en la cabeza, por lo que quedó tendido en el arroyo vehicular, mientras que Miguel Ángel se dio a la fuga hacia su domicilio, ubicado a aproximadamente una cuadra de distancia.

Familiares del baleado y testigos del hecho llamaron a los servicios de emergencia para pedir ayuda, pero al llegar los paramédicos y revisar a Luis Fernando confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Oficiales de las Policías Municipal y Estatal arribaron a la escena y resguardaron el lugar del hecho.

Al conocer la identidad del agresor se trasladaron a su domicilio y al verlos “El Chango” intentó darse a la fuga por las azoteas de las viviendas aledañas, pero fue alcanzado y detenido, asegurándosele un arma de fuego que al parecer fue la que utilizó para dispararle a su contrincante.

El cuerpo de Luis Fernando fue levantado por elementos de Servicios Periciales y trasladado al Servicio Médico Forense, en tanto que “El Chango” fue presentado ante el Ministerio Público.

Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación le cumplimentaron una orden de aprehensión y fue consignado ante el juez de Control, que lo vinculó a proceso por el delito mencionado, fijando un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.