¡Por una orden de aprehensión por narcomenudeo detuvieron a una mujer!

ZACATECAS, ZAC.- Elementos de la Policía Municipal de Zacatecas, en coordinación con la Policía Estatal Preventiva (PEP), detuvieron a una mujer de 50 años que contaba con una orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo.

Los hechos ocurrieron cuando oficiales realizaban patrullajes preventivos sobre la carretera federal número 54, a la altura del campus Siglo XXI.

En el lugar, los elementos detectaron un vehículo color negro que circulaba a alta velocidad y sin placas de circulación, por lo que mediante códigos luminosos y comandos verbales se le indicó al conductor que detuviera su marcha.

Del vehículo descendieron dos hombres y dos mujeres, observándose en una de ellas un notorio estado de nerviosismo.

Tras realizar una entrevista preventiva y consultar sus datos en Plataforma México y ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ), se confirmó que una de ellas contaba con una orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

De esta manera, se procedió a su detención y posterior puesta a disposición de la FGJEZ para que la instancia realice las investigaciones pertinentes.