¡Los esposos detenidos en Aguascalientes involucrados en la red de huachicol fueron vinculados a proceso!

Enfrentan cargos por delincuencia organizada; están presos en el CEFERESO “El Altiplano”

AGUASCALIENTES, AGS.- Los esposos Mauricio Valadez y Claudia Rojas, detenidos en Aguascalientes por formar parte de la red de huachicol que operaba en esta entidad así como en Quintana Roo, Tamaulipas y Querétaro, fueron vinculados a proceso por un juez federal tras una larga audiencia que se prolongó por casi 40 horas.

La pareja enfrenta cargos por el delito de delincuencia organizada y su juicio lo llevará recluida en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 1 “El Altiplano”, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México.

Mauricio Valadez y Claudia Rojas, dueños de La Espuela de San Pancho, fueron aprehendidos el lunes 19 de enero en el fraccionamiento Santa Paulina Residencial, en el municipio de Jesús María, mediante un operativo realizado por elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR).

De manera simultánea, los efectivos de la SEMAR y de la Fiscalía General de la República (FGR) llevaron a cabo cateos en siete inmuebles en Aguascalientes (en el municipio de Jesús María); en la isla de Holbox en Quintana Roo; en Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas, así como en Querétaro.

Tras los operativos detuvieron a seis personas, cuatro sujetos y dos mujeres, entre ellos los esposos Mauricio y Claudia, y aseguraron cuatro armas de fuego largas, 231 cartuchos, siete cargadores, dinero en efectivo, 11 teléfonos, una cámara fotográfica, dos tabletas, sobres con registros con documentación diversa y un vehículo.

Todos ellos fueron acusados por delincuencia organizada por formar parte de la red de huachicol, dedicada al tráfico ilegal de combustible.

La organización operaba con un “perfil corporativo” ya que utilizaba oficinas que funcionaban bajo la fachada de empresas legalmente constituidas para encubrir sus actividades ilícitas.

Los detenidos quedaron a disposición de un juez federal en “El Altiplano” y con base en las pruebas aportadas por la FGR se resolvió su situación legal.

En el caso de los esposos Mauricio Valadez y Claudia Rojas les dictó el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva justificada tras la audiencia de casi 40 horas.