¡En La Huerta sicarios que intentaban “alinear” a pepenadores fueron repelidos a tiros!

AGUASCALIENTES, AGS.- Una intensa balacera se registró la madrugada de este viernes en la colonia La Huerta, al oriente de la ciudad de Aguascalientes.

Cuatro sujetos armados arribaran a bordo de un vehículo Nissan Versa, en color gris, hasta una vivienda ubicada en el 419 de la calle Chichimeco casi esquina con la avenida Ferrocarril, a dos cuadras de las oficinas del SAT (Servicio de Administración Tributaria).

De acuerdo con los primeros reportes, el domicilio es habitado por recolectores de residuos y señalado extraoficialmente como presunto punto de venta de sustancias ilícitas.

Los agresores tuvieron a la vista a dos hombres, a quienes presuntamente buscaban “alinear”, por lo que uno de ellos, a través de la ventana del auto, sacó un arma de fuego corta con la aparente intención de agredirlos.

Al verlos, los pepenadores corrieron al interior del domicilio, por lo que les disparó.

Posteriormente, los dos objetivos también les dispararon, repeliendo la agresión a tiros, desatando así un intercambio de balazos que alarmó a los vecinos del sector.

El enfrentamiento ocurrió alrededor de las 00:45 horas y fue reportado al 911.

Tras varios minutos de tensión, los agresores huyeron a toda velocidad en el vehículo por la avenida Paseo de la Cruz, perdiéndose entre las vialidades del oriente de la ciudad.

Derivado del intercambio de balazos no se reportaron personas lesionadas ni muertas.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para acordonar el área, mientras que personal del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales realizó el levantamiento de ocho indicios balísticos calibre 9 milímetros y los trasladó al laboratorio para su análisis correspondiente.

Vecinos del fraccionamiento exigieron mayor vigilancia en la zona, mientras las autoridades investigan si el hecho está relacionado con disputas entre grupos delictivos por la venta de drogas.