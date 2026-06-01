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¡Por el robo de diversos vehículos de una pensión en Barrio Alto cuatro sujetos a prisión!

Noticiero El Circo

FRESNILLO, ZAC.- Por los delitos de robo calificado, daño en las cosas, narcomenudeo con fines de comercio y asociación delictuosa, la Unidad de Robos de la Vicefiscalía Distrital de Fresnillo logró la vinculación a proceso de Gustavo “N”, Juan “N”, Christopher “N” y Rodrigo Jesús “N”, a quienes se les impuso medida cautelar de prisión preventiva.

Los hechos ocurrieron el pasado 20 de mayo, cuando los imputados sustrajeron diversos vehículos de una pensión ubicada sobre Paseo del Mineral, en la colonia Barrio Alto del municipio de Fresnillo, ocasionando además diversos daños.

Fueron localizados y detenidos horas después en la colonia Las Flores, en posesión de diverso narcótico y de algunos de los vehículos robados en la pensión.

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