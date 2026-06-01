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¡Dos lesionados dejó carambola entre tres vehículos en el libramiento Tránsito Pesado!

Noticiero El Circo

TLALTENANGO, ZAC.- Tres vehículos protagonizaron un aparatoso accidente tipo carambola, que dejó un saldo de dos personas lesionadas, una mujer y un menor de edad.

La madrugada del domingo 31 de mayo los servicios de emergencia recibieron reportes sobre la colisión en el libramiento Tránsito Pesado, a la altura del salón Fiesta del Sol.

Por lo anterior, al sitio acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos Municipales, que confirmaron que en el percance participaron tres vehículos y procedieron a valorar a cuatro personas.

A una mujer de 50 años de edad le diagnosticaron un probable traumatismo torácico y golpes en diferentes partes del cuerpo, y a un menor de 3 años de edad le apreciaron una fuerte contusión en la cabeza del lado izquierdo y otra en el rostro, por lo que a bordo de la ambulancia 149 los trasladaron a recibir atención médica al Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social 54.

Además, los paramédicos también auxiliaron a un hombre de 50 años y a una mujer de 45 años de edad, que aparentemente no presentaban lesiones.

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