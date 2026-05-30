¡En la calzada Solidaridad dos motociclistas armados intentaron asaltar a un conductor y éste los atropelló!

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GUADALUPE, ZAC.- Un conductor de un vehículo fue víctima de un intento de asalto por dos motociclistas armados, a quienes decidió atropellar y lesionó a uno de ellos, que fue trasladado a un hospital a recibir atención médica en calidad de detenido y con custodia policial.

Los hechos ocurrieron poco después de la una de la madrugada del viernes 29 de mayo.

El ofendido fue interceptado en la calzada Solidaridad, en el municipio de Guadalupe, por dos sujetos que viajaban en una motocicleta, quienes le cerraron el paso y lo amagaron con un arma de fuego para tratar de obligarlo a detener su marcha.

Sin embargo, el agraviado los embistió con su vehículo y los derribó, por lo que los delincuentes se levantaron del piso y se dieron a la fuga.

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública fueron alertados sobre un ataque armado en las inmediaciones del Centro Platero, por lo que se movilizaron al sitio y al llegar el ofendido les indicó que en realidad trataron de asaltarlo pero que él arrolló a los ladrones.

Los elementos no hallaron en el sitio a los sospechosos, pero minutos después fueron enterados que en el fraccionamiento Tierra y Libertad se encontraba una persona lesionada.

Al acudir al lugar junto con paramédicos de la Coordinación Estatal de Protección Civil encontraron a un adolescente de 17 años de edad con una herida profunda en un pie, estableciendo que se trataba de uno de los dos delincuentes que habían intentado asaltar al conductor.

El jovencito recibió los primeros auxilios y luego fue trasladado a un hospital a recibir atención médica pero con custodia policial y en calidad de detenido por su participación en el intento de asalto.

Su cómplice logró escapar y no fue localizado.