¡Sujeto que transportaba más de un kilo de crystal en un vehículo fue sentenciado a 8 años de prisión!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un sujeto que fue detenido transportando más de un kilo de droga crystal en un vehículo recibió una sentencia condenatoria de 8 años de prisión.

El acusado, identificado como Marco “N”, fue procesado y hallado culpable por el delito contra la salud en la modalidad de transporte de clorhidrato de metanfetamina.

Agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en atención a una denuncia anónima lo detuvieron en el Puesto Militar en el municipio de Cosío cuando viajaba a bordo de un vehículo.

Con apoyo de un binomio canino registraron la unidad de motor y descubrieron el narcótico.

El sujeto fue trasladado a la Fiscalía General de la República (FGR) en Aguascalientes y puesto a disposición de una agente del Ministerio Público Federal, que le inició una carpeta de investigación.

Marco fue consignado ante una jueza de Control para su proceso legal por el delito señalado y fue condenado a 8 años de cárcel así como al pago de una multa de 9 mil 384 pesos.