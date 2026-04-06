¡Por extorsión en una obra en Jardines de la Concepción I vincularon a proceso a seis “chilangos”!

AGUASCALIENTES, AGS.- Una jueza de Control vinculó a proceso por el delito de extorsión agravada a los seis “chilangos” que pretendían cobrar derecho de piso en una obra en construcción en el fraccionamiento residencial Jardines de la Concepción I, en el norte de la ciudad, y obligar a que les compraran a ellos el material.

A los acusados, identificados como Marco “N”, Carlos “N”, Héctor “N”, Jorge “N”, Jimmy “N” y Jesús “N”, todos originarios de la Ciudad de México, se les impuso la prisión preventiva oficiosa y justificada, por lo que se les recluyó en el Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes (CE.PE.ES.).

Su captura se registró el jueves 26 de marzo de este año en la obra en construcción en la calle Cerro de la Bufa del citado residencial, a donde llegaron a bordo de una camioneta Volkswagen, en color gris y con placas de circulación del Estado de Morelos.

Entre 20 y 30 sujetos, entre ellos los ahora acusados, arribaron a la obra ostentándose como integrantes de un sindicato de trabajadores de la Ciudad de México y tras impedir que los albañiles continuaran con sus labores exigieron hablar con el encargado.

Marco se identificó como representante sindical y a dicho encargado le exigió una cantidad de dinero a cambio de permitirle continuar con la obra, advirtiéndole que de no acceder procedería a cerrarla.

Apoyado en Carlos, Héctor y Jorge, Marco insistió en cobrarle una cantidad, diciéndole que si no pagaba desalojarían a los trabajadores y bloquearían la construcción.

Además, también lo amenazó en caso de solicitar ayuda a las autoridades.

Jimmy y Jesús, al igual que el tal Marco, siguieron presionando al ofendido para que entregara el dinero, además de que le indicaron que el material de la construcción se los debía comprar exclusivamente a ellos.

El encargado de la obra recibió empujones y expresiones intimidatorias como medida de presión, por lo que solicitó auxilio a los servicios de emergencia.

Oficiales de la Policía Estatal se presentaron en la obra y llevaron a cabo la detención de los seis “chilangos” mencionados, que quedaron a disposición del agente del Ministerio Público.

Tras integrarse una carpeta de investigación, a los seis detenidos se les cumplimentaron órdenes de aprehensión y fueron consignados ante la jueza de Control, que resolvió su situación legal decretándoles el auto de vinculación a proceso por el citado delito de extorsión agravada.

Además, fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.