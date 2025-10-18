NoticiasZacatecas

¡Por extorsiones a comerciantes de Fresnillo sentenciaron a dos sujetos!

Noticiero El Circo

FRESNILLO, ZAC.- La Unidad de Extorsiones de la Vicefiscalia Distrital de Fresnillo obtuvo sentencia condenatoria en contra de Jesús “N” por los delitos de extorsión y delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y Kevin “N” por el delito de extorsión, ambas personas realizaban actos de extorsión a comerciantes del Mineral.

Jesús “N” fue sentenciado a cuatro años de prisión mientras que a Kevin “N” le fue impuesta una pena de tres años de prisión, además se les condenó al pago de la reparación del daño en favor de la víctima.

Lo anterior por hechos ocurridos entre marzo y junio de 2025, cuando realizaron actos extorsivos mediante llamadas telefónicas a la víctima, amenazándolo con causarles un daño a su integridad y a la de su familia si no cumplían con las exigencias económicas.

El dinero fue entregado por la víctima a los sentenciados, quienes fueron detenidos por elementos de la Policía de Investigación, uno de ellos en posesión de narcótico.

También te puede gustar

¡En Aguascalientes hombre murió arrastrado por la corriente del agua en un arroyo!

Noticiero El Circo

¡Durante una riña en Fresnillo hombre joven fue apuñalado y herido de gravedad!

Noticiero El Circo

¡Sicario que ejecutó a un vendedor de drogas en Aguascalientes ya fue detenido!

Noticiero El Circo