¡Por extorsiones a comerciantes de Fresnillo sentenciaron a dos sujetos!

FRESNILLO, ZAC.- La Unidad de Extorsiones de la Vicefiscalia Distrital de Fresnillo obtuvo sentencia condenatoria en contra de Jesús “N” por los delitos de extorsión y delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y Kevin “N” por el delito de extorsión, ambas personas realizaban actos de extorsión a comerciantes del Mineral.

Jesús “N” fue sentenciado a cuatro años de prisión mientras que a Kevin “N” le fue impuesta una pena de tres años de prisión, además se les condenó al pago de la reparación del daño en favor de la víctima.

Lo anterior por hechos ocurridos entre marzo y junio de 2025, cuando realizaron actos extorsivos mediante llamadas telefónicas a la víctima, amenazándolo con causarles un daño a su integridad y a la de su familia si no cumplían con las exigencias económicas.

El dinero fue entregado por la víctima a los sentenciados, quienes fueron detenidos por elementos de la Policía de Investigación, uno de ellos en posesión de narcótico.