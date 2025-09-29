¡Por feminicidio en grado de tentativa en agravio de su pareja detuvieron a sujeto!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, tras un trabajo de investigación por personal especializado, logró cumplimentar una orden de aprehensión en contra de Juan Alberto “N”, señalado como probable responsable de los delitos de violencia a partir de una relación de pareja, amenazas y feminicidio en grado de tentativa.

De acuerdo con las indagatorias, el imputado habría ejercido violencia física y moral sobre la víctima desde hace aproximadamente seis años, tiempo en el que tras la separación temporal de la pareja, presuntamente la amenazó de muerte en reiteradas ocasiones.

En el último evento, cuando la relación fue retomada, Juan Alberto “N” presuntamente golpeó a la víctima con puños y pies, además de azotarle la cabeza contra el piso.

Asimismo, habría utilizado un tubo de metal para agredirla en diversas partes del cuerpo.

El ataque se prolongó hasta que un familiar de la afectada intervino y logró arrebatar el objeto con el que el señalado la golpeaba, evitando así que continuara la agresión.

Posteriormente, la víctima interpuso la denuncia correspondiente ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Sexuales, Justicia Familiar y de Género.

Como parte del procedimiento, personal del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales practicó las diligencias correspondientes, mismas que fueron integradas a la carpeta de investigación para fortalecer los datos de prueba en contra del señalado.

Con base en lo anterior, la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Sexuales Justicia Familiar y de Genero realizó las acciones necesarias para solicitar la orden de aprehensión, la cual fue otorgada por la autoridad judicial y cumplimentada por elementos de la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía.

En audiencia inicial, la jueza de Control dictó auto de vinculación a proceso en contra de Juan Alberto “N” por los tres delitos mencionados, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Finalmente, se estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en el que la agente Ministerio Público continuará recabando pruebas para robustecer el caso y garantizar justicia para la víctima.