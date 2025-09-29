¡Tras un derrumbe en una empresa de bolsas en Lomas del Picacho dos trabajadores lesionados!

AGUASCALIENTES, AGS.- Dos trabajadores que realizaban labores de electricidad en una empresa de bolsas en el fraccionamiento Lomas del Picacho, en el poniente de la ciudad, quedaron atrapados entre escombros luego de registrarse el colapso de una estructura, por lo que los bomberos los rescataron y paramédicos del ISSEA los trasladaron a recibir atención médica al Hospital Tercer Milenio.

Los hechos sucedieron este lunes, alrededor de las 11:45 horas, dentro de la empresa “Bolsas Opo”, ubicada en las calles Los Caporales y Paseos de la Hacienda de dicho fraccionamiento.

Cristian, de 25 años, y Kevin, de 16 años de edad, hacían trabajos de electricidad cuando de pronto la losa colapsó y se vino abajo.

Ninguno de los dos pudo ponerse a salvo y quedaron atrapados entre los escombros.

Sus compañeros, al no poder rescatarlos, solicitaron ayuda a los servicios de emergencia y a la empresa se trasladaron oficiales de las Policías Municipal y Estatal, elementos de Bomberos del Estado y Municipales de Aguascalientes, así como paramédicos del ISSEA y del helicóptero Halcón 1.

Con ayuda del equipo hidráulico, los bomberos retiraron los escombros para liberar a los dos trabajadores, uno atrapado de uno de sus brazos y el otro de su pierna derecha.

Los técnicos en urgencias médicas les brindaron los primeros auxilios y los trasladaron al citado hospital para su pronta atención, Cristian en condición de regular a grave y Kevin en condición estable.

Elementos del Grupo K9 de la Policía Estatal, con el binomio canino especialista en la búsqueda de personas atrapadas, hicieron una revisión en la zona del desastre y confirmaron que no había más víctimas bajo los escombros.

Personal del Departamento de Inspecciones del Municipio de Aguascalientes entrevistó al encargado de la empresa y quedó a cargo de la revisión correspondiente para determinar las causas que originaron el siniestro.