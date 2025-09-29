¡Por un robo en una joyería en la zona Centro de Calvillo detuvieron a “El Manitas”!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes informó que elementos de la Agencia de Investigación Criminal cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Jaime “N” alias “El Manitas”, señalado como probable responsable del delito de robo calificado.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos se registraron el pasado 27 de agosto de 2025, cuando el imputado presuntamente se apoderó de trece pulseras de oro sin derecho ni consentimiento de su legítimo propietario.

Dichos objetos fueron sustraídos del interior de un local comercial mientras estaba cerrado, ubicado en la zona Centro del municipio de Calvillo.

Tras la denuncia correspondiente, el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Regional inició con la integración de la carpeta de investigación, solicitando la intervención de peritos especializados del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales para la recopilación de indicios.

De manera paralela, agentes de la Policía de Investigación Criminal se abocaron a las indagatorias, logrando la localización del presunto responsable.

La orden de aprehensión fue cumplimentada en la calle Hacienda Salto de lo Salado esquina con avenida Siglo XXI, en el fraccionamiento Haciendas de Aguascalientes.

Posteriormente, Jaime “N” fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Estatal para realizar los trámites correspondientes y, finalmente, ingresado al Centro Penitenciario Estatal de Aguascalientes, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

Durante la audiencia inicial, la Representación Social expuso los datos de prueba recabados, mismos que fueron valorados por la jueza de Control, quien resolvió dictar auto de vinculación a proceso en contra del imputado.

Asimismo, como medida cautelar se impuso la prisión preventiva justificada y se fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la institución de procuración de justicia continuará con las diligencias necesarias para robustecer el caso.