¡Por feminicidio vincularon a proceso al sujeto que quemó a su pareja en San Tadeo!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Sexuales y de Género de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de Pedro “N” por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio, derivado de hechos registrados en el municipio de Calvillo.

De acuerdo con las investigaciones, todo ocurrió el 27 de julio en un domicilio ubicado sobre la calle Libertad, en la comunidad de San Tadeo, perteneciente al municipio de Calvillo, Aguascalientes.

Las indagatorias establecen que el imputado presuntamente inició un incendio en la habitación donde se encontraba la víctima, impidiéndole salir del lugar.

Como consecuencia de estos hechos la víctima fue rescatada con vida por los cuerpos de auxilio y trasladada de inmediato para recibir atención médica especializada; sin embargo, horas más tarde perdió la vida debido a la gravedad de las quemaduras que presentaba.

Por su parte, Pedro “N” también fue trasladado a recibir atención médica, permaneciendo en todo momento bajo custodia policial.

Una vez que su estado de salud lo permitió fue puesto a disposición de la autoridad competente para el desarrollo del procedimiento penal correspondiente.

La agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Sexuales y de Género integró la carpeta de investigación con los datos de prueba obtenidos durante las diligencias, los cuales fueron presentados ante el órgano jurisdiccional durante la audiencia inicial para sustentar la imputación.

Tras valorar los argumentos expuestos por las partes, el juez de Control calificó de legal la detención y resolvió vincular a proceso a Pedro “N” por el delito de feminicidio.

Asimismo, impuso como medidas cautelares la prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva justificada.

Finalmente, la autoridad judicial fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual la Fiscalía continuará fortaleciendo la investigación con el objetivo de esclarecer plenamente los hechos y procurar el acceso a la justicia para la víctima y sus familiares.