¡Fue sentenciada a 8 años de prisión mujer detenida con armamento y 301 gramos de crystal!

AGUASCALIENTES, AGS.- Una mujer identificada como Daisy “N”, detenida en Pabellón de Arteaga por autoridades federales y estatales con un arsenal y droga crystal, fue sentenciada a 8 años 2 meses de prisión tras ser declarada culpable por los delitos contra la salud y portación de armas de fuego sin licencia.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Guardia Nacional (GN) y de la Policía Estatal de Aguascalientes se trasladaron a la comunidad Adolfo López Mateos, en Pabellón, tras recibir reportes de ciudadanos sobre la presencia de personas armadas en la zona.

Durante el operativo los elementos detuvieron a Daisy en calles de esa localidad y aseguraron cuatro armas de fuego de diversos calibres, tres cargadores, dos cartuchos útiles, un silenciador y 301 gramos de clorhidrato de metanfetamina (crystal).

La fémina, junto con todo lo asegurado, fue trasladada a la Fiscalía General de la República (FGR), donde el agente del Ministerio Público Federal inició una carpeta de investigación y se encargó de consignarla ante una jueza de Control.

La acusada fue procesada y finalmente sentenciada a dicha pena así como al pago de una multa de 21 mil 496 pesos.