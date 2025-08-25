¡Por homicidio de dos personas sujeto fue vinculado a proceso en Pinos!

PINOS, ZAC.- La Unidad de Investigación Mixta de Pinos logró la vinculación a proceso de Ramiro “N” por el delito de homicidio en agravio de dos personas, como medida cautelar se dictó prisión preventiva y se establecieron tres meses de investigación complementaria.

En el mes de agosto de 2018, en el municipio de Villa González Ortega, el imputado acompañado de un grupo de personas agredieron con un bate y un arma punzocortante a las víctimas, causándoles lesiones graves que les produjeron la pérdida de la vida.