¡Por homicidio y tentativa de homicidio de seis víctimas en Fresnillo sentenciaron a más de 93 años de prisión a dos sujetos!

ZACATECAS, ZAC.- La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) informó que obtuvo sentencia condenatoria de 93 años y cuatro meses de prisión en contra de Miguel Ángel “N” y Juan Manuel “N”, quienes fueron declarados responsables por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado en perjuicio de seis personas, en Fresnillo.

Lo anterior, derivado de una exhaustiva investigación por parte de la Unidad de Homicidios Dolosos y Delitos Graves de la Vicefiscalía Distrital de Fresnillo.

Esto logró probar la plena responsabilidad de los sentenciados en dos eventos distintos registrados en el Mineral.