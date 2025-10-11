NoticiasZacatecas

¡Por homicidio y tentativa de homicidio de seis víctimas en Fresnillo sentenciaron a más de 93 años de prisión a dos sujetos!

Noticiero El Circo

ZACATECAS, ZAC.- La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) informó que obtuvo sentencia condenatoria de 93 años y cuatro meses de prisión en contra de Miguel Ángel “N” y Juan Manuel “N”, quienes fueron declarados responsables por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado en perjuicio de seis personas, en Fresnillo.

Lo anterior, derivado de una exhaustiva investigación por parte de la Unidad de Homicidios Dolosos y Delitos Graves de la Vicefiscalía Distrital de Fresnillo.

Esto logró probar la plena responsabilidad de los sentenciados en dos eventos distintos registrados en el Mineral.

También te puede gustar

Columna “El Circo”: El PRI-Gobierno es un “animal insaciable”

Noticiero El Circo

¡Hallaron otro cadáver putrefacto en Zacatecas!

Noticiero El Circo

¡Grave ciclista que sufrió fuerte caída en Lagos de Moreno!

Noticiero El Circo