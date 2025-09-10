¡Por hostigamiento sexual y amenazas vincularon a proceso a un sujeto en Aguascalientes!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes informó que la autoridad judicial vinculó a proceso a Francisco “N” por su presunta participación en los delitos de hostigamiento sexual y amenazas.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el imputado presuntamente amenazó a la víctima con causarle la muerte y quemarle su domicilio; además, habría realizado comentarios de carácter sexual mientras tocaba sus partes íntimas, por lo que la agraviada solicitó apoyo de elementos de la Policía Municipal, quienes realizaron la detención en flagrancia del señalado.

Tras los hechos, la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Sexuales, Justicia Familiar y de Género realizó las acciones jurídicas correspondientes para garantizar que se llevara a cabo el proceso conforme a derecho.

Durante la audiencia inicial, la juez de Control determinó que la detención era legal y dictó auto de vinculación a proceso por ambos delitos.

Asimismo, se estableció como medida cautelar la prisión preventiva justificada a fin de resguardar la seguridad de la víctima y la integridad del proceso.

La autoridad judicial también fijó un plazo de cierre de investigación de dos meses, tiempo durante el cual la Fiscalía Estatal continuará con las diligencias necesarias para fortalecer la investigación.