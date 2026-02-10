AguascalientesNoticias

¡Por incendio en Cosío graves una mujer y dos adolescentes; policías estatales los rescataron!

Noticiero El Circo

COSÍO, AGS.- Oficiales del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado rescataron con vida a una mujer y dos adolescentes de un domicilio en llamas en el municipio de Cosío.

Sin embargo, resultaron lesionados de gravedad y tuvieron que ser hospitalizados en nosocomios de la ciudad capital para recibir atención médica.

Los hechos sucedieron el lunes 9 de febrero, alrededor de las once de la noche, en una vivienda de la calle Francisco I. Madero casi esquina con Miguel Hidalgo, en Cosío.

Las tres víctimas, Lourdes, de 47 años; Leonardo R.A., de 15, y Santiago, de 14, se hallaban al interior de la casa habitación cuando comenzó el incendio y no pudieron salir.

Vecinos de la zona solicitaron la intervención de los servicios de emergencia al percatarse del siniestro y los primeros que arribaron al lugar fueron elementos de Protección Civil de Cosío, que comenzaron las labores para controlar y sofocar las llamas desde el exterior.

Enseguida arribaron los policías estatales del GOPES, quienes fueron enterados por familiares de las víctimas que en el domicilio habitaban cuatro personas y tres de ellas se hallaban en el interior.

Los oficiales ingresaron para buscar a los moradores y en primera instancia encontraron inconsciente a Leonardo, por lo que lo extrajeron y entregaron a paramédicos del ISSEA, que a bordo de la ambulancia ECO-431 lo trasladaron al Hospital General de Rincón de Romos.

Posteriormente localizaron a Santiago y a bordo de una patrulla lo llevaron al mismo nosocomio.

Por último, debido a la falta de visibilidad, ubicaron a Lourdes, también inconsciente y en el segundo piso de la vivienda.

Tras rescatarla, la abordaron a una patrulla para conducirla al mismo hospital rinconense y en el trayecto tuvieron que brindarle maniobras de reanimación debido a que se encontraba agónica.

En el hospital, un médico urgenciólogo se encargó de estabilizar a los tres pacientes, que fueron catalogados en estado grave.

La mujer y los dos adolescentes fueron abordados a ambulancias de cuidados intensivos del ISSEA para trasladarlos a la ciudad capital para su pronta atención médica.

Lourdes fue ingresada al Hospital del ISSSTE; Leonardo al Hospital General de Zona número 3 del Seguro Social y Santiago al Hospital Miguel Hidalgo.

En el lugar de los hechos el incendio finalmente fue sofocado y se inició la investigación correspondiente para determinar las causas que lo originaron.

También te puede gustar

¡Volcadura de un auto en Teúl de González Ortega dejó tres lesionados!

Noticiero El Circo

¡Presidirá Tere Jiménez la Comisión Redactora de la Plataforma Electoral 2015 del PAN!

Noticiero El Circo

LLEVABA EN SU PODER CINCO ENVOLTORIOS CON DROGA CRYSTAL Y FUE DETENIDO EN PABELLÓN DE ARTEAGA

POLECIA 777
El Circo