¡Por incendio en Cosío graves una mujer y dos adolescentes; policías estatales los rescataron!

COSÍO, AGS.- Oficiales del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado rescataron con vida a una mujer y dos adolescentes de un domicilio en llamas en el municipio de Cosío.

Sin embargo, resultaron lesionados de gravedad y tuvieron que ser hospitalizados en nosocomios de la ciudad capital para recibir atención médica.

Los hechos sucedieron el lunes 9 de febrero, alrededor de las once de la noche, en una vivienda de la calle Francisco I. Madero casi esquina con Miguel Hidalgo, en Cosío.

Las tres víctimas, Lourdes, de 47 años; Leonardo R.A., de 15, y Santiago, de 14, se hallaban al interior de la casa habitación cuando comenzó el incendio y no pudieron salir.

Vecinos de la zona solicitaron la intervención de los servicios de emergencia al percatarse del siniestro y los primeros que arribaron al lugar fueron elementos de Protección Civil de Cosío, que comenzaron las labores para controlar y sofocar las llamas desde el exterior.

Enseguida arribaron los policías estatales del GOPES, quienes fueron enterados por familiares de las víctimas que en el domicilio habitaban cuatro personas y tres de ellas se hallaban en el interior.

Los oficiales ingresaron para buscar a los moradores y en primera instancia encontraron inconsciente a Leonardo, por lo que lo extrajeron y entregaron a paramédicos del ISSEA, que a bordo de la ambulancia ECO-431 lo trasladaron al Hospital General de Rincón de Romos.

Posteriormente localizaron a Santiago y a bordo de una patrulla lo llevaron al mismo nosocomio.

Por último, debido a la falta de visibilidad, ubicaron a Lourdes, también inconsciente y en el segundo piso de la vivienda.

Tras rescatarla, la abordaron a una patrulla para conducirla al mismo hospital rinconense y en el trayecto tuvieron que brindarle maniobras de reanimación debido a que se encontraba agónica.

En el hospital, un médico urgenciólogo se encargó de estabilizar a los tres pacientes, que fueron catalogados en estado grave.

La mujer y los dos adolescentes fueron abordados a ambulancias de cuidados intensivos del ISSEA para trasladarlos a la ciudad capital para su pronta atención médica.

Lourdes fue ingresada al Hospital del ISSSTE; Leonardo al Hospital General de Zona número 3 del Seguro Social y Santiago al Hospital Miguel Hidalgo.

En el lugar de los hechos el incendio finalmente fue sofocado y se inició la investigación correspondiente para determinar las causas que lo originaron.