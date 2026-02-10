¡En la maxipista en León familia de Aguascalientes sufrió impresionante accidente: 2 muertas y 4 lesionados!

La camioneta en que viajaban fue impactada por un tráiler y cayó desde lo alto de un puente vehicular

Foto: Cortesía

AGUASCALIENTES, AGS.- Seis integrantes de una familia originaria de esta entidad que se dirigían a la Ciudad de México protagonizaron un impresionante accidente en la Maxipista León-Aguascalientes, donde la camioneta en que viajaban fue chocada por un tráiler y cayó desde lo alto de un puente vehicular junto con la caja y la carga del tractocamión, dejando un saldo de dos mujeres muertas y cuatro lesionados, entre ellos dos niños y el trailero.

Las víctimas mortales fueron identificadas como María del Rosario Leal Lemus, de 90 años, y Estela Leal Muñoz, de 60 años de edad, quienes viajaban en una Mazda, en color rojo y con placas de circulación ABM-469-F de Aguascalientes.

En ella también iban Jorge Ramírez Leal, de 42 años; Sara Julieta R.E., de 7, y Jorge Emilio R.E., de 5, que quedaron heridos.

El otro lesionado fue identificado como Pablo Ángel Rubio Pérez, de 18 años de edad, conductor de un tráiler en color rojo, cargado con costales con azúcar, señalado como el presunto responsable del accidente.

Los hechos sucedieron el lunes 9 de febrero, alrededor de las 16:40 horas, en el Ecobulevar San Francisco del Rincón-León, en el puente de la Maxipista León-Aguascalientes, a la altura de la colonia La Reserva.

El trailero circulaba por la parte alta del puente de la maxipista e impactó por alcance la camioneta Mazda, que cayó a la parte inferior desde una altura de 6 metros aproximadamente.

El tractocamión se volcó sobre su lado derecho y la caja con la carga también cayó al vacío.

Varios de los costales con azúcar terminaron encima de la camioneta y la aplastaron.

Testigos del impresionante accidente se acercaron a auxiliar a las víctimas y retiraron los costales.

Elementos de Bomberos de León, al arribar al lugar, tuvieron que utilizar herramientas hidráulicas para rescatar a los ocupantes de la Mazda ya que quedaron prensados.

Paramédicos de León y San Francisco del Rincón confirmaron las muertes de María del Rosario y Estela, y auxiliaron a Jorge, que sufrió lesiones graves, trasladándolo a un hospital de la ciudad de León para su pronta atención.

Los dos niños y el chofer del tráiler también fueron llevados a recibir atención médica.

En la cajuela de la camioneta Mazda se localizaron varias maletas y se confirmó que sus ocupantes viajaban a la Ciudad de México.

La circulación vehicular fue cerrada por completo durante varias horas mientras se realizaban las diligencias correspondientes, lo que ocasionó largas filas de vehículos varados que se extendieron por varios kilómetros.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato quedó a cargo de las investigaciones para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.