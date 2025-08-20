¡En un estanque de agua al que se metió a nadar un hombre murió ahogado en Loreto!

LORETO, ZAC.- Un hombre que se metió a nadar a un bordo en esta localidad murió ahogado, pese a que unos testigos lo rescataron.

El fallecido fue identificado como Enrique “N”, de 40 años de edad.

Los hechos sucedieron el lunes 18 de agosto, minutos antes de las tres de la tarde, en un estanque de agua conocido como El Bordo, en la comunidad Santa María de los Ángeles, en Loreto.

Algunas personas lo vieron cuando se arrojó al agua y comenzó a nadar, pero luego lo perdieron de vista y solamente observaron su gorra flotar.

Por lo anterior, de inmediato ingresaron al cuerpo de agua para buscarlo y rescatarlo, llevándolo a la orilla para brindarle los primeros auxilios.

Además, solicitaron ayuda a los servicios de emergencia, pero al llegar paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y revisarlo confirmaron que ya había fallecido.

Elementos de Servicios Periciales se presentaron en el sitio para levantar el cadáver del hombre y trasladarlo al SEMEFO, en tanto que agentes de la Policía de Investigación daban comienzo a las indagatorias del hecho.