¡En Nueva Rinconada violento asalto a transportista; ladrón huye en taxi con dinero y celular!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un transportista de materiales de construcción fue víctima de un asalto a mano armada la tarde del lunes 1 de diciembre, al descender de su vehículo en las inmediaciones de su negocio.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:00 horas en la calle Tepezalá esquina con Cedro, en el fraccionamiento Nueva Rinconada, atrás de Pulgas Pandas.

El afectado regresaba de un viaje en un camión de volteo y fue interceptado por un sujeto que descendió de un taxi Nissan Versa, en color blanco, cuyo número económico aún no ha sido identificado.

El delincuente lo intimidó mostrando un arma de fuego que llevaba fajada en la cintura y ante la amenaza el transportista le entregó 10 mil pesos en efectivo y su teléfono celular.

Tras consumar el atraco, el ladrón abordó nuevamente el vehículo de alquiler y se dio a la fuga con rumbo desconocido.

Se desconocía si el conductor del taxi participó en el robo en complicidad o sólo prestaba el servicio al pasajero-asaltante.

La víctima logró llegar a su negocio para solicitar ayuda al número de emergencias 911.

Minutos después, elementos de las Policía Estatal, Municipal y de Investigación de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para tomar conocimiento del robo con violencia.

Los agentes recabaron datos del taxi señalado y desplegaron un operativo de búsqueda, sin que hasta el momento se hayan reportado detenciones.

La FGE inició las investigaciones correspondientes y exhortó al afectado a presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público, con el objetivo de dar seguimiento al caso y ubicar al responsable y al vehículo utilizado en el delito.